В АО «Цветы Заполярья» всё готово для красочной встречи весны

Весенняя оттепель в Мурманске разгулялась не на шутку. Однако, в арктическом регионе температурные качели не всегда благоприятно сказываются на жизнь за Полярным кругом. Анастасия Кочурова побывала в месте, где всегда весна.

Весна – самый яркий сезон. Ведь в это время деревья обрастают листвой, а на прилавках магазинов появляется множество новых и разнообразных цветов. Но нам удалось найти место, где зимой не пахнет даже в разгар полярной ночи. Чудеса, не иначе, как в сказке «Двенадцать месяцев».

Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Мы находимся в месте, где всегда тепло и уютно, несмотря на мурманские погодные качели. Здесь всегда цветут цветы. Например, эти тюльпаны завтра отправятся уже в магазины и эти цветы будут радовать девушек уже в ближайшее время».

Тюльпаны доставят в магазины, ведь 8 Марта совсем скоро. Но чтобы вырастить цветы, нужно соблюсти много правил, в домашних условиях так точно не получиться.

Елена Гасюль, генеральный директор АО «Цветы Заполярья»: «Посадка тюльпана начинается с 23 сентября – это день зимнего равноденствия. День укорачивается, а тюльпанам, когда мы их высаживаем, нужна низкая температура и полная темнота. Поэтому они проходят определенный период охлаждения до середины января».

Тюльпаны и нарциссы считаются первоцветами во всех климатических зонах. Но в мурманских теплицах выращивают не только цветы, но ещё и овощи, и другие растения.

Оценить труды специалистов единственной за Полярным кругом промышленной теплицы можно будет в мае, на большой выставке растений, которая состоится в Мурманске.