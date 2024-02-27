В АО «Цветы Заполярья» всё готово для красочной встречи весны
Весна – самый яркий сезон. Ведь в это время деревья обрастают листвой, а на прилавках магазинов появляется множество новых и разнообразных цветов. Но нам удалось найти место, где зимой не пахнет даже в разгар полярной ночи. Чудеса, не иначе, как в сказке «Двенадцать месяцев».
Анастасия Кочурова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Мы находимся в месте, где всегда тепло и уютно, несмотря на мурманские погодные качели. Здесь всегда цветут цветы. Например, эти тюльпаны завтра отправятся уже в магазины и эти цветы будут радовать девушек уже в ближайшее время».
Тюльпаны доставят в магазины, ведь 8 Марта совсем скоро. Но чтобы вырастить цветы, нужно соблюсти много правил, в домашних условиях так точно не получиться.
Елена Гасюль, генеральный директор АО «Цветы Заполярья»: «Посадка тюльпана начинается с 23 сентября – это день зимнего равноденствия. День укорачивается, а тюльпанам, когда мы их высаживаем, нужна низкая температура и полная темнота. Поэтому они проходят определенный период охлаждения до середины января».
Тюльпаны и нарциссы считаются первоцветами во всех климатических зонах. Но в мурманских теплицах выращивают не только цветы, но ещё и овощи, и другие растения.
Оценить труды специалистов единственной за Полярным кругом промышленной теплицы можно будет в мае, на большой выставке растений, которая состоится в Мурманске.