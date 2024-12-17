В АО «Мурманэнергосбыт» провели квиз, приуроченный ко Дню энергетика

В конце декабря многие компании соревнуются корпоративами по случаю Нового года. В АО «Мурманэнергосбыт» решили пойти другим путем и померились умом не только в своём коллективе, но и с другими организациями.

Квиз от «Мурманэнергосбыта» собрал в Центре опережающей профессиональной подготовки 90 игроков. К интеллектуальной игре захотели присоединиться коллективы «Атомэнергосбыта», КГМК, Министерства энергетики и ЖКХ региона, а также студенты.

Иван Павлов, главный энергетик АО «МЭС»: «Этот квиз мы решили по инициативе молодёжного Совета провести в этом году, приурочив его к празднованию Дня энергетика. МЭС - крупнейшая на территории области теплоснабжающая организация, поэтому нам захотелось как-то по-новому вдохнуть свежее веяние в празднование классического Дня энергетика: с привлечением молодёжи, с привлечением учащихся колледжей, с привлечением коллег из энергетических организаций, которые вносят какую-то лепту в надёжное теплоснабжение и электроснабжение потребителей региона».

На викторине мы встретили также и экс-заместителя министра энергетики и ЖКХ Мурманской области Сергея Лупанского. Он приехал на квиз, чтобы проверить свои знания, почувствовать дух соревнований, а главное, победить в интеллектуальной игре.

Сергей Лупанский, заместитель директора филиала АО «МЭС» по техническому развитию: «Мы любим интеллектуальные игры, мы любим знания, мы любим побеждать, мы любим решать задачи, которые перед нами поставлены, поэтому мы и здесь».

Участникам квиза пришлось отвечать на разнообразные вопросы и не только профильные. Как оказалось, с фантазией и знаниями у игроков всё было в порядке. И вот почему. Названия команд в интеллектуальных играх – отдельный вид творчества, отличились многие и в этот раз.

- Почему у вас такое интересное название?

– Мы просто очень любим командой пословицы и поговорки, а эта пословица и поговорка в целом описывает нашу работу. Энергетика - не сладкая работа, поэтому мы решили, что выберем это название.

- Мы электрики, поэтому у нас команда «Электрошок».

- Почему у вас интересное название «Серый кардинал технического образования»? Что это значит?

– Нужные люди поймут.