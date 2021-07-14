В Апатитах из магазина украли портативную колонку стоимостью более 15 тысяч рубелей

Северянин в магазине по улице Козлова, пока никто из посетителей и сотрудников в зале не видел, похитил акустическую систему. Однако его действия зафиксировали камеры наблюдения.

Именно по ним полицейские обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Оленегорска, ранее неоднократно судимый. Мужчина признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.