День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.07.21 19:30
В Апатитах из магазина украли портативную колонку стоимостью более 15 тысяч рубелей
Северянин в магазине по улице Козлова, пока никто из посетителей и сотрудников в зале не видел, похитил акустическую систему. Однако его действия зафиксировали камеры наблюдения.
Именно по ним полицейские обнаружили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Оленегорска, ранее неоднократно судимый. Мужчина признался в содеянном.
По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.
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