В Апатитах, Кировске и Кандалакше последние три дня работает «Нордическая выставка»

Только по 25 августа включительно с 10 утра до 20 часов у вас есть возможность приобрести обновленные коллекции демисезонной и зимней верхней одежды норвежских и финских брендов из закрывшиеся в Санкт-Петербурге магазинов.

Покидая российский рынок зарубежные компании столкнулась с проблемой: вывезти товар оказалось невозможно, а хранить на складах дорого. Товар во многих случаях продавали с огромным дисконтом. Компания «OrsoGroup» из Санкт-Петербурга выкупила крупную партию таких остатков, что позволяет реализовывать вещи в регионах на «Нордических выставках», при этом сохранять уровень цен в 2-3 раза ниже изначальной стоимости.

Дарина, менеджер «Нордической выставки»: «Давайте разберемся с заблуждением многих наших покупателей, которые считают, что мы приезжаем с выставкой уже не первый год. Но это не означает, что мы не можем распродать это товарный остаток. Наша компания постоянно держит руку на пульсе и при первой возможности, как только закрываются магазины, она выкупает этот остаток и распродаёт со скидками от 40 до 70 процентов. На выставке представлены канадские, норвежские «Аляски», скандинавские и финские пуховики, облегченные дублёнки, верхняя одежда на демисезон и лето».

Дарья, менеджер «Нордической выставки»: «Я хочу показать вам норвежскую куртку от компании «Бьерн Ларсен». Эта модель выполнена полностью из мембранной ткани, которая, смотрите, полностью позволяет отталкивать от себя воду и грязь. Она стирается легко в машинке. Наполнителем служит ей дюпонт-сарона - это кукурузные волокна, экологичный материала. Легко подойдёт под любой вид одежды: под джинсы, брюки, штаны. Самое главное, практичная».

Покупатель: «Большое вам спасибо за покупки. Не первый раз беру. В прошлом году брала пуховик, а в этом взяла пальто. Большое вам спасибо».

Только по 25 августа включительно - с 10 до 20 часов норвежская верхняя одежда с сезонными скидками до 70% будет представлена по адресам: г. Апатиты, улица Бредова, 26а (торговый центр, цокольный этаж); г. Кировск, проспект Ленина, 8 (Универмаг, прямо и налево от главного входа). В Кандалакше выставка-продажа будет проходить в гостинице «Беломорье» на 1-ом этаже бывшего магазина «АЛВЕР» (Ориентир - воздушные шары).

На правах рекламы.