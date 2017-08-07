В Апатитах любители книг заглядывают в красный холодильник «Эркюль Пуаро»

Ярко красный холодильник теперь украшает вход одной из библиотек города Апатиты. Так оригинально при помощи бытовой техники сотрудники учреждения решили организовать акцию по обмену книгами.

Необычный холодильник рядом с библиотекой имени Гладиной в Апатитах впервые появился два года назад. Но прошлой осенью это устройство для обмена книгами было повреждено - из-за непогоды у бытового прибора сорвало дверцу.

Долгое время сотрудники учреждения культуры не могли найти такой витрине замену, но помогла одна из постоянных читательниц, которая безвозмездно отдала свой холодильник для доброго проекта. Морозильный бытовой агрегат выкрасили в красный цвет, придав ему жизнерадости и харизмы, нарисовав на дверке лицо. Одного взгляда на закрученные усы хватит, чтобы понять почему сотрудники назвали бывший рефрижератор «Эркюлем». Литературный персонаж – детектив Эркюль Пуаро известной английской писательницы Агаты Кристи, безошибочно узнается в рисунке на преображённом бытовом приборе. Пользоваться таким арт-объектом для обмена книг очень просто, а главное бесплатно для всех желающих.

- Проходя мимо, загляните в него и посмотрите, нет ли там книги, которую вы всегда мечтали прочитать, - поясняет Полина Бартенева, сотрудник библиотеки им. Л.А. Гладиной г.Апатиты. - Может быть там лежит книга, которую вы читали в детстве, и теперь хотите её перечитать. Если у вас есть книги, с которыми вы хотите расстаться, не стесняйтесь, приносите их. И другие люди получат их в подарок из холодильника для книгообмена.