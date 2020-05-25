В Апатитах на путепроводе, ведущем в посёлок Белореченский, произошло страшное ДТП

Автомобиль «Mitsubishi», двигаясь на большой скорости, вылетел на встречную полосу и врезался в «SsangYong».

Виновницей ДПТ стала 36-летняя северянка, которая в момент аварии находилась в нетрезвом виде. Выяснилось, что наряд ГИБДД пытался остановить пьяную автоледи ещё в Кировске, но безуспешно. Она не собиралась тормозить и мчалась по трассе со скоростью под 200 км/час.

В Белореченском посёлке она чуть не сбила патрульную машину, которая пыталась перекрыть ей дорогу. Не справившись с управлением, выехала на встречную полосу, где и случилась трагедия.

20-летний водитель «SsangYong» погиб на месте, а его 18-летняя пассажирка госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии.

Виновницу ДТП пришлось буквально вырезать из искорёженной машины, после тоже госпитализировать.