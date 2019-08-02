В Апатитах неизвестные украли книгообменник – розовый холодильник

Он был установлен рядом с библиотекой имени Гладиной. Книги стояли на улице в старом холодильнике.

У местного уличного книгохранилища нелегкая судьба. Первый раз устройство развалилось от старости. После замены его подожгли дети, а в этот раз конструкцию и вовсе украли. Как сообщают очевидцы, утром к месту, где стоял холодильник, приехали неизвестные, они погрузили его в машину и увезли.

Кому понадобился старый и неработающий рефрижератор, выкрашенный в оранжевый цвет, для сотрудников библиотеки остаётся загадкой.