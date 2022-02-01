В Апатитах оперативный штаб объявил о внеплановых каникулах для всех обучающихся

В связи c увеличением числа заболевших коронавирусом и ОРВИ среди учащихся и педагогов оперативный штаб города Апатиты объявил о внеплановых каникулах для всех обучающихся.

Они продлятся со 2 по 8 февраля. На 7 дней на каникулы отправятся и учреждения дополнительного образования. Среди них, дом детского творчества, детская школа искусств и детская музыкальная школа, сообщает управление образования города Апатиты.