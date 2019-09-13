В Апатитах опрокинулись грузовые вагоны

Сегодня утром на железнодорожной станции Апатиты сошли с рельсов восемь вагонов грузового поезда. По словам представителей компании перевозчика, угрозы экологии нет.

К ликвидации аварии помимо восстановительных бригад Кандалакши и Мурманска подключили спасателей и пожарных. Согласно заверениям регионального МЧС, сход вагонов не задержал движение междугородных поездов, железнодорожное полотно во время ЧП не повредилось, пострадавших нет.

Причины схода вагонов грузового поезда в МЧС не сообщают. На видео, размещенном в сообществе «Регион 51», масштабы происшествия можно оценить наглядно.