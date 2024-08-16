В Апатитах проблему бесхозных детских площадок пришлось решать прокуратуре

Проблемой заинтересовалась местная прокуратура, после вмешательства которой объекты начали приводить в соответствие с нормами безопасности.

Помощник прокурора Апатитов Константин Лустач вместе с коллегами проверили детские площадки города и пришли к выводу, что большинство из них представляют серьёзную опасность для детей. Оказалось, что 78 объектов - бесхозные и никем не обслуживаются.

Константин Лустач, помощник прокурора г. Апатиты: «Было установлено, что детские площадки находятся на территории многоквартирных домов, при этом управляющие организации, которые обслуживали многоквартирные дома на основании договоров, придерживались позиции, что они за этими площадками следить не должны, поскольку площадки не включены в перечень общего имущества собственников многоквартирного дома, а также услуга по содержанию площадок не включена в договор управления многоквартирным домом».

Так прокуроры вместе с представителями управляющих компаний и администрации города привлекали геодезистов для фиксации земельных участков, на которых находятся игровые городки.

Константин Лустач, помощник прокурора г. Апатиты: «В ходе проверок выявляли ситуацию, когда один элемент детской площадки находится на одном участке, а другой – на другом. Соответственно, есть несколько организаций, которые обязаны следить за этой площадкой, потому что она неделимая и её нельзя поделить и разделить обязанности. По результатам проверки было предъявлено 15 исковых заявлений в городской суд ко всем управляющим организациям города».

Суд обязал устранить нарушения и привести в порядок все детские площадки, на которых выявлены дефекты, но некоторые управляющие компании решили: нет объекта – нет проблем.

Екатерина Зайцева, и.о. заместителя прокурора г. Апатиты: «Несмотря на вступившее в законную силу решение суда, обязывающее привести игровое оборудование в соответствие с ГОСТами, отдельная управляющая компания, в управлении которой находится более 40 домов и более 10 игровых площадок, самостоятельно инициировала общее собрание собственников жилья, где основным вопросом повестки дня был снос детских площадок».

В прокуратуре об этом узнали случайно, когда на приём пришла горожанка и поинтересовалась, почему ведомство обязало УК снести детские площадки.

Екатерина Зайцева, и.о. заместителя прокурора г. Апатиты: «Заявительница пояснила, что в настоящее время всем жильцам её дома были направлены и ими получены бюллетени для голосования, где решается вопрос о сносе детских площадок, а управляющей компанией разъясняется о том, что снос проводится на основании решения судов по искам прокуратуры».

Однако суд обязал не снести игровые элементы, а отремонтировать их. Чего в итоге и удалось добиться прокурорам.

Константин Лустач, помощник прокурора г. Апатиты: «Мы всегда принимаем участие в исполнительных действиях по исполнению исков прокурора для того, чтобы проконтролировать, чтобы выявленные нарушения, которые суд обязало устранить, были реально устранены. В настоящем случае мы увидели, что в целом большая часть дефектов оборудования устранена, вместе с тем, как мы можем видеть, на данном элементе игрового оборудования дефект не устранён».

Мария Гриценко, врио заместителя начальника отделения судебных приставов г. Апатиты: «В случае, если управляющая организация не исполняет решение суда должным образом, либо не в полном объёме, мы понуждаем управляющую организацию совершить исполнительные действия в целях исполнения. Этими мерами у нас являются вынесение исполнительского сбора в отношении должника для юридического лица, который составляет 50 тысяч рублей».

По решению принимающих органов управляющая компания, за которой закреплена детская площадка, не в полном объёме исполнила решение суда и дефекты устранены не все.

Дмитрий Зайцев, врио главного директора УК «Вершина»: «Устранили много всего: что было оторвано, вандальные надписи были покрашены, турник был сломан, в песочнице были щели, трещины были. Мы их все устранили, покрасили все металлические элементы, покрасили домики, но вот, к сожалению, не заметили трещины на этих элементах».

Несмотря на то, что площадка не была принята контролирующими органами, дети здесь уже играют.

Равана Дмитриенко, местная жительница: «Состояние раньше было безобразным, по-другому не могу сказать, потому что младшую я не пускала сюда, потому что было страшно, в каком она состоянии была. А сейчас состояние – очень приятно приходить, я уже с дочерью могу заходить гулять. Разница огромная».

Из 130 детских площадок в Апатитах планировали отремонтировать 78, большинство уже открыты для посещения.

Равана Дмитриенко, местная жительница: «Хочу выразить благодарность прокуратуре, что они помогли в этом вопросе. Помогли привели в порядок эту площадку. Спасибо большое».