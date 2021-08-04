День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.08.21 19:30
В Апатитах провели обыски в квартирах предполагаемых экстремистов
Следком по Мурманской области провёл обыски по 4 адресам в Апатитах, где проживали подозреваемые в организации запрещенной в России религиозной структуры «Свидетели Иеговы».
Группа северян, зная о том, что деятельность данной организации недопустима у нас в стране, всё равно проводила коллективные собрания и вовлекала новых лиц в экстремистскую деятельность. В помещениях изъяли религиозную литературу, электронные носители информации, компьютерную технику.
Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия.
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Последние комментарии
Любовь Михайловна
03.08.21 10:11
Так если все захотят быть похороненным рядом с родственниками, то и места на кладбище не хватит. Что дед при жизни рядом не належался...
Иван
01.08.21 10:49
И какому дураку этот гектар нужен? Тут скорее бабло из бюджета, отпущенное на программу, нужно попилить, благо желающих до хрена. Опыт дальневосточного гектара.
Мавлютова Екатерина
30.07.21 10:14
Несколько дней работала на съемочной площадке сериала, интересный опыт!
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