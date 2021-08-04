В Апатитах провели обыски в квартирах предполагаемых экстремистов

Следком по Мурманской области провёл обыски по 4 адресам в Апатитах, где проживали подозреваемые в организации запрещенной в России религиозной структуры «Свидетели Иеговы».

Группа северян, зная о том, что деятельность данной организации недопустима у нас в стране, всё равно проводила коллективные собрания и вовлекала новых лиц в экстремистскую деятельность. В помещениях изъяли религиозную литературу, электронные носители информации, компьютерную технику.

Сейчас по уголовному делу проводятся необходимые следственные и оперативно-разыскные мероприятия.