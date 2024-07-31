В Апатитах рецидивист погорел на колбасе. Собака не понадобилась

7 палок колбасы, не заплатив, вынес из магазина в Апатитах местный житель.

Мужчина думал, что камеры не снимали его преступление и, взяв мясные изделия, пошел мимо касс.

Участковый быстро установил личность подозреваемого, им оказался 49-летний безработный местный житель, который ранее многократно привлекался к ответственности за грабёж, кражи, незаконный оборот наркотических средств и организацию притона.

Задержанный уже успел продать колбасу незнакомцам, а деньги потратил.

В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до одного года.