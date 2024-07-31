В Апатитах состоялись пожарно-тактические учения на объектах хранения нефти

В условиях максимально приближённых к реальным пожарные отрабатывали действия по оперативной ликвидации пожара на складе промышленного комплекса.

На месте происшествия горит мазут, вокруг чёрная завеса дыма. Спасатели, оказавшись в зоне происшествия, принимают меры по предотвращению разрастания огня, защищают резервуары с нефтью и нефтепродуктами.

В таких случаях для тушения используется специальная пена.

Учения позволяют проверить уровень подготовки команды, а также отточить необходимые навыки для профессиональной деятельности.