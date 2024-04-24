В Апатитах сотрудники полиции и ФСБ провели рейд по соблюдению миграционного законодательства

Сотрудники правоохранительных органов проверили объекты торговли, строительства, бытового обслуживания и места проживания иностранных граждан.

Двое мигрантов, находящихся на территории России с нарушением режима пребывания, были оштрафованы. Их отправят на родину.

Ещё четырёх иностранцев, работавших, не имея разрешительных документов, просто наказали рублем. Повторное нарушение им будет уже грозить выдворением.

Но гораздо чаще мигранты нарушают правила дорожного движения. На водителей маршрутных автобусов и такси во время рейда составили 30 протоколов.