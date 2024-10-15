В Апатитах сотрудники полиции задержали молодого человека, подозреваемого в краже продуктов питания

Похитил из сетевого магазина два килограмма сыра и шесть упаковок масла, а также более двух килограммов колбасных изделий на общую сумму более трёх тысяч рублей.