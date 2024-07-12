В Апатитах сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из кафе музыкальной колонки стоимостью в 30 тысяч рублей

Во время проверки правоохранители выяснили, что ранним утром на улице Бредова проходил мужчина, который очень сильно захотел попасть внутрь заведения общепита.

Он несколько раз сильно дернул ручку двери, которая поддалась на его усилия. С собой он унёс акустическую систему.

Нарушителем правопорядка оказался подвыпивший уроженец Архангельска. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.