День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.07.24 19:30
В Апатитах сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже из кафе музыкальной колонки стоимостью в 30 тысяч рублей
Во время проверки правоохранители выяснили, что ранним утром на улице Бредова проходил мужчина, который очень сильно захотел попасть внутрь заведения общепита.
Он несколько раз сильно дернул ручку двери, которая поддалась на его усилия. С собой он унёс акустическую систему.
Нарушителем правопорядка оказался подвыпивший уроженец Архангельска. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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Последние комментарии
Давид Осипович
28.06.24 14:39
Если Север - Судьба, то и на пенсии тут жить!!! А так это типа "#насевережить" пока на должности... Давайте называть вещи своими именами...
Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
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