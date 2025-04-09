В апреле часть жителей Мурманской области получит квитанции с перерасчётами за отопление, потреблённое в прошлом году

Из более чем 6 тысяч многоквартирных домов корректировка затронет 1723.

Сумма корректировок в пользу жителей составила более 305 млн рублей, а дополнительно начислено 116 млн.

Перерасчёт охватывает жилфонд, оборудованный общедомовыми приборами учёта.

Напомним, перерасчёт оплаты отопления проводится в первом квартале каждого нового года. Конкретная сумма рассчитывается на квадратный метр площади квартиры. Для снижения социальной напряжённости рекомендовано ограничить размер доначисления суммой в 150 рублей за квадратный метр жилого помещения, а управляющим организациям – предоставить собственникам возможность оплаты доначисленной суммы в рассрочку до конца года. В случае нарушения данных требований собственникам необходимо обращаться в профильное министерство. Это можно сделать через портал ГИС ЖКХ, почтой или лично. К заявлению необходимо приложить копии квитанций.