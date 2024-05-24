В апреле инфляция в Мурманской области замедлилась

В апреле годовой темп прироста цен в регионе уменьшился до 9,2% в основном из-за расширения предложения овощей и фруктов. Цены на непродовольственные товары и услуги, наоборот, выросли.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «Цены на овощи и фрукты в апреле в годовом выражении росли более низкими темпами, чем в марте. Огурцы, например, стали стоить даже дешевле, чем год назад. Это связано с ростом отечественного производства тепличных овощей, их стало больше на прилавках. За счёт увеличения импортных поставок в регионе выросло предложение груш и лимонов. Поэтому цены на них за год повысились меньше, чем месяцем ранее».