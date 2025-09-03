В Архангельск из Китая прибыл первый в этом году контейнеровоз по маршруту «Арктический экспресс №1»

Это альтернатива более длинному маршруту через Суэцкий канал.

Контейнеровоз под названием «Новый полярный медведь» отправился из Шанхая 16 июля и прибыл в Архангельск менее чем через месяц. Он доставил 481 контейнер c автозапчастями.

После завершения всех необходимых операций судно ушло в Китайскую Народную Республику с российскими грузами.

Вера Филиппова, начальник отдела по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления: «На Балтийский ЦЭД было подано 242 декларации на товары, а сотрудники Поморского таможенного поста провели фактический контроль. Должностными лицами оперативно были совершены операции, связанные с прибытием, фактическим контролем товаров и убытием судна в Китай с экспортным грузом».