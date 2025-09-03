День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.09.25 19:30
В Архангельск из Китая прибыл первый в этом году контейнеровоз по маршруту «Арктический экспресс №1»
Это альтернатива более длинному маршруту через Суэцкий канал.
Контейнеровоз под названием «Новый полярный медведь» отправился из Шанхая 16 июля и прибыл в Архангельск менее чем через месяц. Он доставил 481 контейнер c автозапчастями.
После завершения всех необходимых операций судно ушло в Китайскую Народную Республику с российскими грузами.
Вера Филиппова, начальник отдела по связям с общественностью Северо-Западного таможенного управления: «На Балтийский ЦЭД было подано 242 декларации на товары, а сотрудники Поморского таможенного поста провели фактический контроль. Должностными лицами оперативно были совершены операции, связанные с прибытием, фактическим контролем товаров и убытием судна в Китай с экспортным грузом».
Последние комментарии
Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
