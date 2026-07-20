В Архангельске чествовали бойцов, которые доказали своё право носить высший знак отличия войскового спецназа

Испытания на краповый берет, приуроченные к двум юбилеям ведомства, собрали кандидатов из регионов Северо-Запада России. Среди тех, кто выдержал экзамен на прочность, был и росгвардеец из Мурманска.

Экзамен на право ношения крапового берета провели в Архангельске. В нём участвовали 22 кандидата из пяти подразделений Северо-Западного округа. Финал начался с 10-километрового марш-броска по пересеченной местности в полной экипировке.

Дистанцию и огненно-штурмовую полосу преодолели 11 бойцов. На огневом рубеже нормативы сдали шестеро. Ещё двое сошли после скоростного спуска с высотного здания. Кульминацией стали поединки по правилам рукопашного боя с действующими «краповиками» и друг с другом.

Финалисты, несмотря на серьёзную нагрузку, выдержали схватки и услышали долгожданное слово: «Достоин!». Новыми обладателями крапового берета стали трое бойцов архангельского «Ратника» и один военнослужащий мурманского взвода специального назначения «Нарвал» Морского отряда Росгвардии. Испытание было посвящено 10-летию Росгвардии и 215-й годовщине войск правопорядка.