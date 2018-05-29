В арктические круизы туристов повезёт ледокол «50 лет Победы»

Открытие нового сезона арктических круизов не за горами. Правда, в этом году они начинаются несколько позже, чем раньше, когда рейсы стартовали в июне.

В 2018-м первый рейс запланирован на 8 июля. Туристов повезёт атомоход «50 лет Победы», который работает на маршруте уже многие годы. «Путешествие начинается в Мурманске. Отсюда на борту самого мощного в мире атомного ледокола «50 лет Победы» первая группа туристов в этом году отправится к точке географического Северного полюса. Маршрут этого уникального круиза проходит через легендарный архипелаг Земля Франца-Иосифа. Заканчивается путешествие так же в Мурманске.

Другие даты в этом сезоне — 19 и 30 июля.

Уже известен график путешествий на макушку Земли и на 2019 год: 7, 18 и 29 июля. В тур от 29 июля 2019 года поедет звёздный гость - Федор Конюхов. При этом отмечается, что стоимость билетов на этот рейс будет такая же, как и в предыдущие периоды. Самый дешевый билет начинается от 1,7-1,8 миллиона рублей. В его стоимость включены фото-мастер-классы, полёты на вертолёте.