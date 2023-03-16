В Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте создали Центр мониторинга состояния многолетней мерзлоты

Новое подразделение будет управлять инфраструктурой госсистемы мониторинга многолетнемерзлых пород, создание которой должно начаться в этом году.

Центр будет обеспечивать организацию и функционирование сети пунктов наблюдений, приём, анализ и хранение данных, подготовку справочной и отчётной информации, а также передавать сведения в Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и её загрязнений.

Будет работать 4 группы: полевых работ и технического обеспечения, научно-методическая, информационных технологий, а ещё организационного сопровождения и логистики. Для мониторинга предусмотрено оборудование 140 пунктов наблюдений за изменениями многолетнемерзлых пород, которые расположатся от Крайнего севера до Тувы и Алтайского края.

Пункты разместят на базе станций Росгидромета. Первые 20 пунктов планируется развернуть в этом году. А всю систему к концу 2025-го.