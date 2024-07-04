В Арктическом спасательном учебно-научном центре «Вытегра» состоялись соревнования «Школа безопасности 2024»

В состязаниях принимали участие и команды из Мурманской области.

Ребята прошли сложнейший маршрут выживания, который требовал максимальной концентрации и физических сил. Они преодолевали препятствия, которые проверяли их навыки, выносливость и умение работать в группах.

Несмотря на все усилия, команды из Мурманской области не смогли занять призовые места.