В Арктическом университете состоялось заключительное событие проекта «Победили тогда, победим и сейчас!»

Круглый стол приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества. В этот раз акцент участников встречи был сделан на теме фальсификации истории.

Город - герой, город воинской славы, город трудовой доблести. Речь о Мурманске, Полярном и Мончегорске. На территории нашего региона расположены населённые пункты всех почётных званий, существующих в нашей стране. Об этом и не только шла речь в стенах Мурманского арктического университета, где состоялся круглый стол проекта «Победили тогда — победим и сейчас».

Особое внимание на встрече уделили противодействию попыткам фальсификации истории, направленным на умаление роли СССР и советского народа в Победе во Второй мировой войне, а также формированию у молодёжи осознанного отношения к историческому наследию и современным вызовам.

Всего в рамках реализации проекта «Победили тогда, победим и сейчас!» координационным центром МАУ с 24 февраля проведено 15 телемостов, круглых столов, открытых диалогов с участниками спецоперации, ветеранами боевых действий, учёными-историками и юристами, представителями патриотических движений.

Программа объединила около 400 школьников и студентов Мурманской области.