В арктической мотострелковой бригаде Северного флота проходит ревакцинация военнослужащих

Прививку делают после медицинского осмотра и при отсутствии симптомов заболевания. К ревакцинации привлечены военнослужащие всех категорий и гражданский персонал воинской части, прошедшие полный курс вакцинации более полугода назад.

После завершения процедуры каждому участнику выдаётся специальный сертификат о получении профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции.