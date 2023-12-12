В Арктической зоне необходимо закладывать базу для развития сервисной экономики, формировать основу для крепкого малого и среднего предпринимательства - Владимир Путин

После общения с получателями арктической ипотеки Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны Российской Федерации. Участие в обсуждении принял и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

На совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны президент отметил, что в основе мастер-планов должна лежать реалистичная экономическая модель развития города, отталкиваясь от которой следует принимать пространственные решения, планировать создание необходимой инфраструктуры и жилья.

- В Арктической зоне России достаточно активно развиваются крупные инвестиционные проекты, например, такие как Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «НОВАТЭК», где собираются уникальные заводы по производству сжиженного природного газа. Наша задача – в дополнение к таким крупным индустриальным, энергетическим и другим проектам подобного рода закладывать базу для развития сервисной экономики в городе, формировать основу для крепкого малого и среднего предпринимательства, - сказал Владимир Путин.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков доложил президенту о планах по развитию Арктики и отметил, что после рабочего визита Владимира Путина в Мурманскую область был успешно определён перечень опорных населённых пунктов. В него вошли 16 агломераций. Для каждой из них будет подготовлен мастер-план, который будут реализовать с учётом лучших практик организации жизни в условиях Севера.

В начале своего доклада Андрей Чибис озвучил ключевые вопросы, которые требует рассмотрения в рамках работы над мастер-планами по развитию опорных населённых пунктов Мурманской области.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы уже приступили к работе над мастер-планами, в связи с чем его реализация будет выполнена в установленные сроки. Однако есть несколько моментов, на которые необходимо обратить внимание. Первый из них – стоимость одного квадратного метра, на основании которой выделяются финансовые лимиты на расселение аварийного жилья и от которой зависит рабочий инструмент по Арктической ипотеке. Сейчас стоимость по формуле Минстроя России составляет порядка 95 тысяч рублей, однако с учётом логистических и других накладных издержек реальная стоимость строительства несколько выше».

Глава Мурманской области попросил рассмотреть возможность увеличения стоимости квадратного метра. Это помогло бы и с точки зрения ипотеки, и в расселении людей из аварийного жилья. Второй вопрос, о котором сообщил Андрей Чибис, это стимулирование жилищного строительства и, в том числе, его государственная поддержка.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы начинаем два проекта по двум арендным домам. Всё, что касается арендных домов для молодых специалистов с учётом потребности в них, требует системной поддержки государства. В рамках работы над мастер-планами мы будем разрабатывать конкретный набор предложений с учётом имеющегося опыта».

Третий вопрос касался капитального ремонта построенных домов. По мнению губернатора, в рамках текущей программы выделенных ресурсов будет недостаточно.