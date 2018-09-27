В Арктику верим, но её нужно поддержать реальными действиями

В Мурманске состоялось второе заседание Арктического клуба под председательством заместителя генерального директора - директора дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом» Вячеслава Рукши и председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева. В центре обсуждения были самые острые вопросы развития Арктики и регионов, входящих в Арктическую зону России.

Политики, сенаторы, руководство регионов, представители «Росатома» и журналисты во второй раз собрались за круглым столом, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня волнуют многих россиян. Первое заседание клуба прошло в конце июня в Москве, а вот следующая встреча проходит в Мурманске. Центральная тема - Арктика. Свой вклад в её освоение вносит вся Россия, в том числе и регионы, далекие от севера.

- Вклад Севастополя в арктическую повестку существует. Но об этом не многие знают, - говорит Ольга Тимофеева, член Совета Федерации РФ от г. Севастополь. - На одном из предприятий Севастополя были разработаны океанологические буи, которые отвечают характеристикам наибольшей надёжности и долгосрочности.

О перспективах социально-экономического развития Мурманской области говорили много и долго. Обсудили ход реализации проекта «Мурманский транспортный узел», проекта компании «НОВОТЭК» по созданию платформ для сжижения природного газа, куда, в том числе внёс свою лепту атомный ледокольный флот. Вероятность строительства в Заполярье пункта для перевалки СПГ и новые возможности, которые в этом случае откроются для области.

- Для меня самый главный вопрос, чтобы окончательно были приняты соответствующие решения о создании у нас перевалочного пункта по сжиженному природному газу, - отмечает Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора - директор дирекции Северного морского пути Госкорпорации «Росатом», - потому что это позволит использовать тяжёлые газовозы 7 класса в ледовых условиях.

Диалог был насыщенным и продлился почти на час больше запланированного. Мнений много. Но все участники встречи сошлись в одном - всё, что делается в стране в целом и в Мурманской области в частности, должно быть во благо россиян.

- На мой взгляд, если мы говорим о развитии социально-экономического направления, то это всё направлено на человека, - отмечает Татьяна Кусайко, член Совета Федерации РФ от Мурманской области, - то есть, сохранения и развития человеческого потенциала. А значит, возможность создания новых рабочих мест, возможность повышения заработной платы, возможность создания инфраструктуры социально направленности, развития здравоохранения, культуры, туризма.

Члены арктического клуба решили, что диалог между средствами массовой информации и теми, кто сегодня принимает ключевые решения в судьбе Севера и Арктики, должен расширяться, а подобные встречи должны стать регулярными и как можно более продуктивными.