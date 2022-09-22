В армейском корпусе Северного флота прошли сборы с выпускниками военных вузов 2022 года, которые прибыли на службу в Заполярье

Главная цель сбора - совершенствование методической подготовки молодых офицеров в организации и проведении занятий по боевой подготовке с подчинёнными.

Лейтенанты прошли теоретические и практические занятия по тактической, медицинской, инженерной, физической, общественно-государственной, огневой подготовке, а также отработали вождение боевых машин. Все молодые офицеры, независимо от профиля образования, полученного в военном вузе, сначала завершили общевойсковую, а затем подготовку по своим военным специальностям.

Кроме того, участники тренировки изучили особенности ведения современных боевых действий с учётом опыта специальной военной операции.