В армию – мелкими группами

Весенне-летняя призывная капания сейчас вышла на середину своей работы. В этом году комиссиям приходится нелегко: потоки поступающих на службу принимают и обследуют небольшими группами, чтобы избежать скопления людей.

В семье Плотниковых с самого детства мальчиков приучают к армейской дисциплине. Даже младший шестилетний Имя уже готов отдать долг Родине, правда, ему, в отличие от старшего брата Павла, придётся немного подождать.

Павел Плотников, г. Гаджиево: «Да, должен отслужить. Когда живёшь в военном гарнизоне, эта мысль сама собой закрепляется».

Таких военных династий на территории большого ЗАТО сотни, откосить от армии юноши даже не пытаются.

Пётр Комаров, заместитель председателя призывной комиссии ЗАТО Александровск: «Исторически так сложилось, что большинство граждан на территории ЗАТО избирают своей профессией службу в Вооружённых силах страны».

Формирование положительного отношения к войскам и флоту начинается со школьной скамьи: александровцы участвуют в военно-патриотических играх, слётах и сборах, в школах активно развивают кадетское и юнармейское движения. Выпускников приглашают на Дни призывников, беседы с юношами зачастую проводят отслужившие в войсках специалисты. После возвращения на гражданку многих срочников агитируют пойти на службу по контракту.

Пётр Комаров, заместитель председателя призывной комиссии ЗАТО Александровск: «Изучаются их военная подготовка, специальности, которые они получили. Мы стараемся направлять ребят в те рода войск, которые необходимы нам для укомплектования специалистов, находящихся в запасе».

В таких специалистах заинтересованы и службы МЧС, поэтому выбор профессий, у отдавших долг Родине парней, действительно широк.