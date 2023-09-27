В Арт-библиотеке разговор шёл о красоте

О трендовых техниках дневного макияжа и об интересном пути из журналистики в мир красоты рассказала мурманский визажист Елена Голямина на встрече в Арт-библиотеке.

Как сделать идеальный макияж? Ответ знает визажист и стилист по укладкам Елена Голямина.

Ещё полтора года назад девушка была журналистом, а потом в один день решила кардинально изменить свою жизнь. Сегодня она мастер, работает в собственной студии и старается привнести в Мурманск как можно больше актуальных техник макияжа.

О повседневном освежающем мейкапе и о своём творческом пути Елена рассказала на встрече в городской арт-библиотеке.

Елена Голямина, визажист, стилист по укладкам: «Мы украшение этого мира».

Девушки смогли не только узнать о современных тенденциях в этой сфере, но и задать вопросы о косметике. По словам специалиста, за последние несколько лет российская индустрия сделала огромный шаг вперед. Румяна и тени, созданные в нашей стране, превосходят по качеству даже дорогие бренды сегмента люкс, популярные в Европе. Особенно эти знания оказались полезными для слушательниц из Мурманского колледжа сервиса.

Встреча состоялась в рамках проекта «Курс на творчество», реализуемого городской арт-библиотекой.

Клавдия Кулагина, заведующая арт-библиотекой города Мурманска: «Цель этого мероприятия - профориентация молодёжи города, области по творческим специальностям. Мы приглашаем специалистов из разных областей, которые рассказывают о своей специальности. Мы уже общались с художниками, с гончарами, с швеей у нас была встреча, которые рассказывали, как получить образование, которое бы в дальнейшем приносило доход и удовольствие».

Арт-библиотека – уникальное для Мурманска пространство, оно оснащено самым современным оборудованием. Например, здесь есть кабинет звукозаписи, фотостудия и поражающая воображение гончарная мастерская. На базе учреждения регулярно организуют мастер-классы. А ещё здесь можно поиграть в приставку.