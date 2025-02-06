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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)06.02.25 19:30

В арт-галерее «Отпечаток» Мурманского арктического университета открылась фотовыставка «Северный полюс-41: дневник одной экспедиции»

Отправившаяся из Мурманска в 2022 году ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» вернулась с уникальными фотографиями работы полярников.

Выставка подготовлена «Российской газетой» совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом. Здесь представлены снимки, сделанные полярниками, покорителями Арктики, а также обозревателем «Российской газеты» Татьяной Тюменевой, побывавшей на «СП-41».

Сорок первая Полярная экспедиция длилась 20 месяцев. Станция «Северный Полюс» пришвартовалось к льдине, вмерзло и дрейфовало с ней. Учёные работали как на борту в современных лабораториях, так и на ледовых просторах.

Татьяна Тюменева, обозреватель «Российской газеты»: «Северный полюс – это совершенно потрясающая вещь… Наши ближайшие соседи – это МКС, то есть, это международная космическая станция - по расстоянию».

Журналист «Российской газеты» пробыла с экспедицией три недели, за это время Татьяна сделала снимки трудовых будней учёных, а также написала судовой дневник, где описала и работу, и досуг, и даже рацион исследователей для журнала «Родина».

К слову, каждая фотография выставки снабжена QR-кодом, который ведёт к более чем сотне публикаций в «Российской газете», посвящённых походу.

Кирилл Фильчук, начальник экспедиции «Северный полюс-41», ведущий научный сотрудник и начальник отдела океанологии ААНИИ: «Они отражают все аспекты нашей деятельности … Можно сказать, что со всех сторон эта фотовыставка отражает нашу жизнь на дрейфующей станции».

Полярные экспедиции проходят в тяжелейших условиях: полярная ночь, дикие животные, однако обратная сторона несёт уникальные биологические находки и незабываемые виды. Чем удивительна дрейфующая арктическая экспедиция «СП-41», так это возможностью с помощью ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс», не имеющей аналогов в мире, собрать данные систематически и по одной методике, что очень важно для науки, как отмечает научный сотрудник лаборатории Ольга Зимина.

Сейчас на современной дрейфующей станции условия несравненно лучше, чем у полярников прошлого. Дрейфующая станция СП-1 1937 года с Иваном Папаниным располагалась в палатках на льду в спартанских условиях, в то время как современные технологии позволяют брать в экспедиции на Северный полюс и женщин-учёных, чего раньше никогда не было.

Ольга Зимина, участник экспедиции, научный сотрудник лаборатории зообентоса Мурманского морского биологического института: «Я работаю больше 15 лет и хочу в морские экспедиции регулярно».

Татьяна Тюменева, обозреватель «Российской газеты»: «Наверное, у каждого должен быть свой Северный полюс – это какая-то мечта, к которой мы должны идти в разных сферах. Как-то без мечты очень грустно жить».

Посетить фотовыставку и узнать больше о том, как проходила экспедиция к Северному полюсу и о том, как 20 месяцев полярники жили на дрейфующей станции, можно в арт-галерее «Отпечаток» Мурманского арктического университета по адресу: г. Мурманск, просп. Ленина, 57.

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