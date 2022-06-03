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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.06.22 19:30

В арт-гостиной «Варвара» - сувениры на любой вкус

Подарок ручной работы всегда отличается особым теплом. В него мастер вкладывает частичку своей души. Арт-гостиная «Варвара» - одно из мест в городе, где можно купить сувениры - от магнитов с изображением красот Заполярья до посуды. Все они созданы руками местных мастеров.

Бизнес – одна из сфер в жизни, где наиболее остро ощущаются перемены нынешнего сложного времени. Но при правильном ведении, возможно, не только сохранить своё дело, но и развить его. Один из примеров – арт-гостиная, которая работает в центре Мурманска.

Подарок ручной работы всегда отличается особым теплом. В него мастер вкладывает частичку своей души. Арт-гостиная «Варвара» - одно из мест в городе, где можно купить сувениры - от магнитов с изображением красот Заполярья до посуды. Все они созданы руками местных мастеров.

Анастасия Попова, маркетолог и smm-специалист арт-гостиной: «Товары, которые представлены у нас, все местных производителей. Мыло, продукты, шоколад, соусы из морошки. Всё это делают наши мурманские предприниматели. Чай - тот же иван-чай – сами собирают, высушивают. Это всё уникальные изделия - часы, магниты с надписью «Мурманск» сделаны в разных техниках».

Арт-гостиная разделена на две зоны. В одной можно приобрести сувениры, в другой – украшения. Все они тоже ручной работы, созданные из дерева и северных камней. Помимо создания новых, мастера арт-гостиной помогают и восстановить старые аксессуары, которые дороги владельцу, как память.

Елена Галунова, мастер, дизайнер украшений: «Нашими украшениями мы можем заменить полностью импортное производство, потому что мы следим за трендами, показами мод, за украшениями, которые именитые дизайнеры показывают на свои презентациях. И наши мурманчанки знают всегда, что здесь они могут найти самые модные и трендовые украшения любого сезона».

Сегодня для тех, кто хочет начать своё дело, открыто много возможностей. Это гранты, стартапы и конкурсы. Есть много региональных мер поддержки для предпринимателей, которые дают возможность открыть бизнес и развивать его.

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