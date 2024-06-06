В Атлантическом океане состоялись учения экипажа фрегата «Адмирал Горшков»

Задача - отработать навыки по поражению корабельными артиллерийскими комплексами воздушных целей.

Военные выполнили действия по обнаружению, приёму и выдаче целеуказания и по применению боевого оружия. Стрельба проходила с помощью артиллерийских и зенитных комплексов по имитированному ударному беспилотному летательному аппарату условного противника. Экипаж продемонстрировал слаженность и высокую готовность.

Роман Козлов, командир артиллерийской батареи фрегата «Адмирал Горшков»: «На данных артиллерийских стрельбах отрабатывались действия личного состава боевых расчётов, взаимодействия командных пунктов боевых постов при ведении артиллерийского огня. Действия личного состава боевых расчётов, как и в целом экипажа, оцениваю на отлично. Все действия выполнены в точности по всем инструкциям».