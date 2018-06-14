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День за днём с «Арктик-ТВ»14.06.18 19:30

В «Авангарде» начался ремонт малой чаши бассейна

В городском спортивном комплексе «Авангард» приступили к плановому ремонту малой чаши бассейна.

Городской спорткомплекс «Авангард» пользуется огромной популярностью среди мурманчан. В его состав входят спортивный и тренажерный залы, современный хоккейный корт и два бассейна. В малой чаще, которую посещают малыши с родителями, последний капитальный ремонт был сделан 5 лет назад. Но в этом году пришло время для того, чтобы обновить купальню.

- Работы начались примерно 1,5 недели назад, - сообщил Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард». - Мы планируем закончить все работы за месяц.

В бассейне полностью заменят гидроизоляцию, облицуют бассейн новой плиткой. Кафель специалисты используют отечественного производства. По словам руководства учреждения, керамические изделия  соответствуют  всем необходимым стандартам. Что же касается подрядчика, то ремонт выполняет опытная мурманская компания.

Облицовка бассейна будет проведена плиткой нежно-голубой расцветки, а на ней  будут нарисованы рыбки. Для посетителей обновленная малая чаша будет открыта  в конце лета.

- Мы постараемся раньше ввести её в строй, - говорит Сергей Негода, директор городского спортивного центра «Авангард», чтобы те горожане, которые уже вернутся из отпуска, могли воспользоваться нашими услугами.

Что же касается большой чаши бассейна, то там тоже проводятся  работы по текущему ремонту. Чуть позже в спорткомплексе планируют  выполнить косметический ремонт подвального помещения. И что более интересно для посетителей комплекса, планируется  начать строительство футбольного поля на месте площадки, где сейчас работают геодезисты. 

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