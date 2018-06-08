В аварии погиб гражданин Финляндии – подробности в «Вечёрке»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». Вечером 7 июня страшное ДТП с участием байкеров произошло на «Ленинградке», в районе Шонгуя. По словам очевидцев, от мотоцикла практически ничего не осталось, иномарку также серьёзно смяло. В аварии погиб гражданин Финляндии. Все подробности ищите в свежем номере «Вечёрки».

Возле Семёновского озера появилась новая аллея черемухи и сирени. Специально для неё привезли плодородный грунт, а также саженцы, выращенные на участках Полярной опытной станции Всероссийского института растениеводства имени Н.И. Вавилова в Апатитах. О том, кто сделал Мурманску такой подарок, сегодня рассказывает «Вечерка».

Специалисты утверждают, что уши, горло и нос - «входные ворота» инфекции. Именно поэтому в этих органах предусмотрена система защиты от бактерий и вирусов. И когда эта система даёт сбой, инфекция начинает захватывать организм. О том, как максимально защитить себя от болезней, сегодня читателям «Вечёрки» рассказывает врач Дарья Бессмертных.