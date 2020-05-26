В аварии с участием мотоцикла пострадала девушка

Мотосезон в Мурманске только стартовал, а в городе уже зафиксировали аварию с участием двухколёсного транспортного средства. На перекрестке в Первомайском районе водитель легковушки сбил мотоциклистку.

Водитель «Шкоды» ехал в сторону улицы Копытова, при повороте во двор налево он должен был предоставить возможность проезда мотоциклисту, движущемуся во встречном направлении, но по каким-то причинам он этого не сделал.

Торопливость автолюбителя привела к дорожно-транспортному происшествию. При столкновении серьезно пострадала девушка мотоциклист 1987 года рождения, её доставили в отделение нейрохирургии.

Виновник аварии - водитель автомобиля скрылся с места ДТП, свою машину он бросил в ближайшем дворе на улице Героев Рыбачьего, но далеко уйти ему не удалось, сотрудники полиции вскоре задержали нарушителя.