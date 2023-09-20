В августе инфляция в Мурманской области была ниже, чем по России в целом

Она составила 4,9%. Годовой темп прироста цен на продукты в августе вырос по сравнению с июлем, в частности, ускорилось удорожание овощей и фруктов, говорится в сообщении Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

В сегменте непродовольственных товаров наиболее заметно ускорился рост цен на товары длительного пользования. Выросли цены на иномарки в годовом выражении, замедлилось снижение цен на беспроводные наушники, смартфоны и телевизоры.

Наталья Сабина, начальник экономического отдела Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации: «В то же время темпы прироста цен на услуги в Мурманской области в августе заметно снизились, оказав тем самым сдерживающее влияние на динамику инфляции. Это произошло благодаря расширению предложения в сфере услуг воздушного транспорта. Дело в том, что по двум направлениям Москва и Санкт-Петербург были запущены дополнительные рейсы. Это стало причиной снижения годовых темпов прироста цен на авиабилеты».