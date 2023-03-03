В августе на фестивале искусств «Табуретка» в Мончегорске покажут фильм, снятый в рамках проекта «Кинолаборатория»

Фонд «Живая классика» совместно с Агентством развития Мончегорска запустил проект «Кинолаборатория». Его участники знакомились с теорией киномастерства, собирали материал для будущего фильма и писали сценарий.

«Кинолаборатория» в течение трёх недель проводила профориентационную программу для ребят от 14 до 24 лет, в рамках которой они придумали историю, писали сценарии и за неделю сняли короткометражный художественный фильм. Сейчас съёмочная группа готова поделиться своими результатами.

Картина рассказывает историю известного спортсмена Юрия Козлова, роль которого в фильме исполнил актёр Николай Гадомский.

Николай Гадомский, актёр, режиссёр Мурманского областного драматического театра: «Юрий Владимирович Козлов - известный хоккеист, тренер. Его хорошо знали и в Мончегорске. Я, когда на съёмках был, отметил, что все его помнят, все о нём хорошо отзываются».

- А внешне Вы на него похожи?

- Я смотрел фотографии, есть что-то общее. Там фотографии старенькие - 80-х годов прошлого века. Есть общее сходство.

Юрий Козлов пробивал дорогу команде «Североникель» в высшее хоккейное общество. Уроженец Ленинграда долгое время играл за команды своего города. Затем мастер спорта СССР перебрался в Мончегорск. В «Североникеле» Юрий Владимирович выступал до 1969 года, пока не получил серьёзную травму. После этого он стал готовить резерв для команды мастеров.

Павел Пашедко, актёр: «Моя роль была второстепенная. Я играл одного из воспитанников Юрия Владимировича Козлова. Это такой собирательный образ разгильдяя и в тот же время - ответственного хоккеиста».

У Павла это второй опыт в роли актёра в рамках проекта «Кинолаборатория».

В дальнейшем парень планирует получить актёрское образование.

Сейчас съёмочная группа думает над названием фильма и, как сообщила второй режиссёр Малена Гнибеда, в августе этого года будет известно название.

Малена Гнибеда, второй режиссёр фильма: «Съёмки у нас проходили на нескольких локациях. Самое главное, это был стадион, также коробка-каток, колледж политехнический в Мончегорске и на улицах города. Проходили съёмки и в квартире».

В картине были задействованы пять актёров и массовка из хоккейной команды, которые также помогали в съёмках.

Фильм можно будет увидеть на фестивале искусств «Табуретка» в Мончегорске в августе этого года.