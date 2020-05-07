В автобусах и троллейбусах Мурманска начали раздавать Георгиевские ленточки

Традиционная Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в общественном транспорте Мурманска. Впервые, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в этом году принято решение не раздавать ленты на улице.

Большинство пассажиров, пользующихся услугами АО «Электротранспорт» получили по ленточке во время поезщдки. Всего подготовлено порядка 13 тысяч лент для раздачи в общественном транспорте. Кроме того, их можно получить в магазинах и аптеках Мурманска. Также добровольцы городского волонтерского штаба передают ленточки заявителям в наборах.

Сергей Коробков, генеральный директор АО «Электротранспорт»: «Сразу хочу сказать, что обеспечена полная безопасность. Все ленточки в каждой машине находятся в отдельных пакетах. Раскладывали их люди подготовленные, все были в перчатках. В общем, вся организация прошла с учётом той ситуации, которая на сегодня в городе и в целом по России».