В Баренцево море зашли нежданные гости

Такая активность авиации северного флота не случайна. В акваторию Баренцева моря вошли корабли НАТО.

Силы Великобритании, Норвегии, Дании и США проводят в северных широтах учения. Основная цель - демонстрация приверженности стран НАТО свободной навигации в этом регионе.

Северный флот, по некоторым данным, уже начал следить за действиями кораблей альянса.

Возглавляет иностранный отряд эсминец «Ross» Военно-морских сил Соединенных Штатов.

Напомним, в прошлый раз корабли НАТО проводили учения в мае 2020 года. Тогда США заранее уведомили Россию о заходе и Северный флот начал наблюдать за их действиями.