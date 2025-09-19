В Баренцевом море дежурные силы поисково-спасательного отряда Северного флота провели учение по оказанию помощи экипажу подводной лодки

Роль терпящей бедствие субмарины исполнила одна из дизель -электрических подлодок Северного флота.

На помощь ей отправили отряд в составе судна «Георгий Титов» с глубоководным спасательным аппаратом АС-34 на борту, рейдовый водолазный катер, буксир, а также ряд кораблей Кольской флотилии.

После уточнения координат лодки спасатели приступили к поиску затонувшего объекта в заданном районе на тренировочном полигоне в губе Эйна Мотовского залива.

Василий Фролов, заместитель командира 86 военно-спасательного отряда Северного флота: «Военные отработали весь комплекс действий, проводимых в случае возникновения нештатной ситуации на подводной лодке в море - от организации поиска условно аварийного объекта, до эвакуации с него экипажа и оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Несколько подводников были выведены из субмарины в спасательный аппарат через люк сухим способом».

Михаил Белов, начальник управления поисковых и аварийно-спасательных работ Северного флота: «Специалисты отработали подачу сжатого воздуха и пеналов со средствами жизнеобеспечения на борт подводной лодки водолазными специалистами. Учения по спасению на море на Северном флоте организуют регулярно».