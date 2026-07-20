В Баренцевом море экипаж патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» выполнил артиллерийские стрельбы

Его экипаж отработал элементы курсовой задачи — действия одиночного корабля по предназначению.

«Иван Папанин» — современный корабль, который может ходить во льдах, патрулировать море, буксировать суда и участвовать в спасательных операциях. Он способен долго находиться в автономном плавании и работать в суровых арктических условиях.

Моряки провели бой с надводным кораблём условного противника, отразили налёт авиации и атаку беспилотников. Для этого они применили артиллерийскую установку и комплекс радиоэлектронной борьбы.

Кирилл Ткаченко, командир патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин»: «Корабль выходил на отработку курса подготовки. Курсовая задача К-2, где он подтверждает свои способности вести бой по предназначению в условиях противодействия силы средств противника. Все учебные и боевые задачи выполнены. Выполнены с хорошим качеством. Материальная часть не подвела. Корабль новый и всё выполняется с первого раза».

Стрельбы вели по мишеням на дистанции до десяти километров. Постановку воздушных целей обеспечили самолёты Северного флота.