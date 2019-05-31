В Баренцевом море начались учения разнородных сил Северного флота

В рамках ежегодных практических занятий на тренировке присутствуют слушатели Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России.

Учения пройдут в 5 этапов. Среди них - отражение нападения диверсионных групп вероятного противника, поиск и атака подводной лодки, а также организация противовоздушной обороны.

Во время развёртывания ударных сил Северного флота противоминное охранение группы кораблей обеспечили тральщики «Ельня» и «Коломна». Затем слушателям военной академии генштаба продемонстрировали поиск и уничтожение вражеской подлодки. В учебной операции участвовали малые противолодочные корабли «Юнга» и «Брест» во взаимодействии с экипажами противолодочного самолёта Ил-38 и вертолёта Ка-27ПЛ.

«Смысл учений в том, что многие по роду своей деятельности, может быть, вообще больше никогда не будут на флоте, - отмечает Феликс Меньков, командир соединения ракетных кораблей Северного флота, - поэтому, как я думаю, им это было очень интересно. Точно также, как и мне, допустим, побывать на каких-нибудь учениях сухопутных войск или авиации».

Во время этапа по организации противовоздушной обороны в учениях поучаствовали экипажи ракетного крейсера «Маршал Устинов», малого ракетного корабля «Айсберг», малых противолодочных кораблей «Юнга» и «Брест». Ракетами и артиллерией они стреляли по мишеням на парашютах, которые установил фронтовой бомбардировщик Су-24.

«Участие корабля в этом мероприятии - это очень ответственная задача, - отмечает Владимир Кузьмин, командир ракетного крейсера «Маршал Устинов». - Экипаж прошёл весь курс подготовки. Все действия отработаны на тренировках и учениях. Основная цель корабля - показать высокую морскую культуру, хорошую морскую практику и боевые возможности Северного флота».

Завершились учения тренировкой по спасению терпящих бедствие моряков. Помимо надводных кораблей в операции был задействован вертолёт КА-27ПС. Всего в учениях приняли участие 15 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также самолёты и вертолёты Северного флота.