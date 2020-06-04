День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.06.20 19:30
В Баренцевом море недалеко от острова Кильдин состоялись учения поисково-спасательных сил Северного флота
Моряки отработали навыки по оказанию помощи океанскому судну, получившему повреждения в условиях Арктики.
По легенде учения, на большом противолодочном корабле «Североморск» в открытом море произошёл пожар, судно потеряло ход. Спасателям поставили задачи: ликвидировать возгорание, организовать эвакуацию пострадавших моряков, некоторых из них доставали из воды, а аварийный корабль доставили на буксире в базу.
Тренировка заняла 10 часов. По её завершению все участники вернулись в Североморск.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
29.05.20 15:15
А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
28.05.20 18:06
Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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