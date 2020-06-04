В Баренцевом море недалеко от острова Кильдин состоялись учения поисково-спасательных сил Северного флота

Моряки отработали навыки по оказанию помощи океанскому судну, получившему повреждения в условиях Арктики.

По легенде учения, на большом противолодочном корабле «Североморск» в открытом море произошёл пожар, судно потеряло ход. Спасателям поставили задачи: ликвидировать возгорание, организовать эвакуацию пострадавших моряков, некоторых из них доставали из воды, а аварийный корабль доставили на буксире в базу.

Тренировка заняла 10 часов. По её завершению все участники вернулись в Североморск.