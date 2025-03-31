День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)31.03.25 19:30
В Баренцевом море полное очищение воды ото льда ожидается в конце мая или начале июня
Летом 2025 года на Северном морском пути сохранятся сложные ледовые условия, сообщили учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института.
Наиболее сложная обстановка ожидается в восточной части Восточно-Сибирского моря, юго-западной части Чукотского моря и в проливе Лонга вдоль Чукотского побережья.
В Баренцевом море прогнозируют благоприятный фон развития ледовых условий. На основных путях прохода по СМП в юго-восточном районе моря ожидается на 8-10% ледовитости меньше средних многолетних значений. А полное очищение воды ото льда ожидается в конце мая или начале июня. В Карском море таких темпов не будет.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-
Последние комментарии
Штельмах Галина Александровна
28.03.25 11:14
Добрый день! Подскажите когда заработает сайт личный кабинет военнослужащего??? Я мама солдата участника СВО, по его просьбе я в течении полутора месяцев не могу зайти в личный кабинет военнослужаще
Наталья
19.03.25 15:43
Посмотрела с удовольствием.
Комментарий к новости:Юлия Хараничева и Анастасия Полошовец: о, как идут вам, девушки, погоны!
Д.О. Вернер
13.03.25 12:33
Губернатор должен быть из местных! Ранее наши ПТУ, техникумы и ВУЗы готовили специалистов для области, у нас была местная промышленность, сельское хозяйство и целое ВРПО (с водоизмещением флота больш
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«СССР». Художественный сериал, 5 серия (16+)22:55«Диалоги о Грозном». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)«SuperJob Старт» поможет студентам устроиться на практику и найти стажировку-PRO Валюту (16+)Курс евро подскочил на 2,77 рубля, доллар прибавил почти 1,82 рубля-PRO Энергетику (18+)За год зарплаты энергетиков в Мурманской области выросли на 18 тысяч рублей, а спрос на кадры увеличился на 24%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 31 марта-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в апреле