В Баренцевом море полное очищение воды ото льда ожидается в конце мая или начале июня

Летом 2025 года на Северном морском пути сохранятся сложные ледовые условия, сообщили учёные Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Наиболее сложная обстановка ожидается в восточной части Восточно-Сибирского моря, юго-западной части Чукотского моря и в проливе Лонга вдоль Чукотского побережья.

В Баренцевом море прогнозируют благоприятный фон развития ледовых условий. На основных путях прохода по СМП в юго-восточном районе моря ожидается на 8-10% ледовитости меньше средних многолетних значений. А полное очищение воды ото льда ожидается в конце мая или начале июня. В Карском море таких темпов не будет.