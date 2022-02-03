В Баренцевом море получило пробоину маломерное судно, его выбросило на берег, погиб один из членов экипажа

По предварительным данным, сегодня на побережье Кольского полуострова в 20 км от посёлка Дальние Зеленцы маломерное судно получило повреждение корпуса. На борту находились пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись.

Пятого позднее обнаружили погибшим. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку.