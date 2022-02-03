День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.02.22 19:30
В Баренцевом море получило пробоину маломерное судно, его выбросило на берег, погиб один из членов экипажа
По предварительным данным, сегодня на побережье Кольского полуострова в 20 км от посёлка Дальние Зеленцы маломерное судно получило повреждение корпуса. На борту находились пять членов экипажа, из которых четверым удалось спастись.
Пятого позднее обнаружили погибшим. По факту происшествия возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Высокая инфляция в значительной мере отражает влияние факторов длительного действия, в первую очередь превышение спроса над возможностями наращивания выпуска
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-
Последние комментарии
Александр
03.02.22 05:27
Занёс,видимо,старший...
Комментарий к новости:Странная болезнь поражает участников судебного дела Михаила Веллера
Николай
02.02.22 22:29
Это и наши Рубцовские чтения, которые вот уже 30 лет проходят на Кольской земле.
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
27.01.22 17:57
Привет, коллеги по работе и общей борьбе, мурманчане, а так же гости города-героя! Пишет Вам большой спец. в области педагогики, специалист экстра-класса Юлия Бурак (Смирнова). На сию новость хочет
Комментарий к новости:Депутат мурманского горсовета Виктор Хабаров скоро может лишиться мандата
-Скоро в эфире07:30Новости. Информационная программа (12+)08:00«Международные новости». Информационная программа (12+)08:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области на производстве пищевых продуктов подорожали консервы из печени трески на 38,3%-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 28 копеек, доллар подрос почти на 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в январе на 10,4 процента-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который вводит нормативы потери воды в коммунальных сетях