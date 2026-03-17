В Баренцевом море успешно прошли учения по уничтожению субмарины условного противника

Вертолётчики смешанного авиационного корпуса Северного флота отработали учение по поиску и уничтожению субмарины условного противника в Баренцевом море.

Сначала экипажи провели поиск субмарины. Для создания гидроакустического поля и обнаружения подводной цели лётчики сбрасывали радиогидроакустические буи, каждый из которых способен прослушивать толщу воды в радиусе нескольких километров.

А для определения координат и классификации цели использовали опускаемую гидроакустическую станцию. После этого экипажи выполнили условно-тактическое торпедирование цели.