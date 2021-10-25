В Баренцевом море вертолётчики совершили более 100 взлётов и посадок на палубу десантного корабля

На мастерство корабельных вертолётчиков можно любоваться бесконечно. Речь о довольно сложных элементах в полётной практике таких, как взлёт и посадка на борт корабля.

Большой десантный корабль «Иван Грен» и лётчики отдельного корабельного вертолётного противолодочного авиаполка Северного флота на десантно-штурмовых вертолётах морского базирования Ка-29 отработали комплекс задач по применению палубной авиации. С палубы БДК в Баренцевом море вертолётчики совершили более 100 взлётов и посадок.

Ка-29 может оказывать огневую поддержку при высадке морской пехоты на берег и высаживать боевые группы в тыл противника численностью до 10 человек с вооружением. Так же вертолёты используют для ледовой разведки во время Арктических походов.