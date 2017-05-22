День за днём с «Арктик-ТВ»22.05.17 19:30
В Баренцевом море завершились учебные стрельбы боевых кораблей «Маршал Устинов» и «Александр Отраковский»
Боевые упражнения проводились совместно с авиацией Северного флота. Экипажи успешно выполнили комплекс зенитных и артиллерийских стрельб. Таким образом, обеспечив противовоздушную оборону отряда боевых кораблей на морском переходе. Эти тренировки – подготовка к показу огневой мощи Северного флота, который состоится в рамках практических занятий со слушателями Военной академии Генштаба Вооруженных Сил.
Военные моряки отработали элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства, провели практические занятия по противодиверсионной защите кораблей.
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