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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.01.24 19:30

В бассейне спорткомплекса «Авангард» развивается синхронное плавание

Синхронное плавание – один из самых элегантных видов спорта. Теперь ему обучают и в Мурманске. В бассейне «Авангард» юные спортсмен уже начали подготовку к своим первым соревнованиям.

Тёплая вода, красивый купальник и ритмичная музыка. Это не вечеринка на пляже, а тренировка по синхронному плаванию. 10-летние девочки могли быть русалками в сказочном мире, но в реальности они синхронистки. Это серьёзный и одновременно женственный спорт. Об этом говорит даже внешний вид спортсменок – яркие купальники и макияж, как у художественных гимнасток, только в воде.

Эльвира Хантусенко, синхронистка: «Когда я посмотрелась в зеркало, то просто была шокирована. Мне очень понравилось!».

Анастасия Киреева, синхронистка: «Я рада макияжу, давно так не красилась. Я сама умею краситься, но на этот раз меня покрасили».

Выглядеть красиво – малая часть, главное, правильно двигаться. Это мастерство развивается на тренировках, которым сейчас посвящено всё свободное от школы время девочек, ведь они готовятся к соревнованиям. Несмотря на то, что спортсменки начали заниматься недавно, уже в марте в Ивангороде их ждёт Первый чемпионат Северо-Запада.

Тренирует наших синхронисток кандидат в мастера спорта Валерия Хацкевич. Она обучалась во Владивостоке и была членом сборной Приморского края. Теперь продолжает работу в Заполярье. В её команде уже 15 юных спортсменов.

Валерия Хацкевич, тренер по синхронному плаванию: «У нас тренировки проходят на воде 45 минут и час тренировки проходит в зале. На суше, получается, обучаем плаванию детей с нуля. Потом переходим к технике синхронного плавания: учим фигуры, элементы – всё это у нас есть. А в зале получается растяжка, офп – развитие силовых показателей, акробатика и хореография».

Синхронное плавание – один из самых не травмоопасных видов спорта, который помогает развивать все группы мышц. А ещё это олимпийский спорт, который регулярно приносит золотые медали. Возможно, наши девочки тоже добьются таких результатов. По крайней мере, желание у них есть.

Оливия Ситникова, синхронистка: «Я хотела бы добиться успеха, чтобы стать великой синхронисткой, и меня будут знать во всей России».

И желание Оливии исполнится, если она будет усердно заниматься.

Сергей Тян, директор спортивного центра «Авангард»: «У нас развивается наше плавание, потому что Павел Самусенко в сборной России хорошо выступает. Зимнее плавание тоже развивается очень хорошо, есть чемпионы мира. Сейчас спортсмены приехали со всероссийских соревнований. Надеемся, что развиваться будет синхронное плавание, потому что они все между собой взаимосвязаны. Все три федерации общаются между собой хорошо, помогают в судействе на соревнованиях».

Записаться в группу синхронного плавания в Мурманске можно с 4 лет, причём не только девочкам, но и мальчикам.

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